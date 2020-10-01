В Саратовской области на сегодняшний день, 1 октября, на дистанционном обучении находятся 438 детей и 83 педагога. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Это школы в селе Интернациональное, Логиновка, Студенка, Колено, имени И.С.Гавва в селе Федоровка. Там заболели семь педагогов.

На дистанционном обучении находятся 80 классов в 43 школах региона то есть 2,037 тысячи обучающихся. Там у 42 детей и 18 педагогов подтвержден коронавирус, заболевания выявлены в семьях.

Вышли с онлайн-обучения классы в школе Аврора.

На дистационном обучении остаются 350 студентов из 17 групп Краснокутского политехнического лицея, 22 человека из Саратовского техникума электроники и машиностроения, там заболел один студент.

Частично закрыты 12 групп в десяти детских садах Балаковского, Балашовского, Федоровского и Энгельсского района, Саратова.