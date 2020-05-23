Единый государственный экзамен для школьников пройдет в оффлайн режиме. Такую информацию предоставили в региональном оперштабе со ссылкой на Федеральное министерство просвещения.

Отмечается, что аттестация будет проводиться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Участников будут рассаживать в шахматном порядке с дистанцией не менее полутора метров.

Самый массовый предмет ЕГЭ — русский язык — будет сдаваться в два дня во избежание скопления участников в аудиториях.

Участники досрочного периода будут сдавать экзамены вместе с основным потоком выпускников.