За первый день работы единой «горячей линии» Правительства Саратовской области по ситуации с коронавирусной инфекцией поступило порядка двух тысяч обращений.

Из них 312 интересовал вопрос адресной помощи пенсионерам и инвалидам. 185 звонков касались работы предприятий в период режима самоизоляции, порядка подачи документов для постановки на учет в качестве безработного, разъяснения размера пособия по безработице.

Еще 411 человек хотели узнать о медицинских масках и дезинфицирующих средствах — их покупке и местах продажи. 672 местных жителя обратились с вопросом об оформлении пропусков, обработкой подъездов и общественных мест.

Напоминаем, что работают «горячие линии» различных структур и ведомств:

— колл-центр Саратова 74-86-80, 74-86-87 и 23-60-08 (08:00 — 20:00), Viber и WhatsApp 8-927-227-96-35.

— по вопросам соблюдения трудовых прав: 32-51-41 (с понедельника по четверг 08:00-17:00, перерыв 12.00-13.00; пятница 08:00-15:45, перерыв 12:00-13:00, git64@rostrud.ru);

— по вопросам оплаты труда: 39-00-31;

— по вопросам оказания помощи людям старшего возраста, работы волонтеров: 39-92-11;

— по вопросам выплаты социальных пособий: 65-39-22;

— по вопросам санитарно-эпидемиологического режима: 8-800-100-1858 в будни, 20-18-58 в выходные;

— по вопросам работы предприятий торговли, наличия масок: 27-81-85, 26-44-81;

— по вопросам предпринимательской деятельности: 8-800-301-4364;

— психологическая помощь: 8-800-200-0122.