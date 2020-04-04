По данным на утро 4 апреля в Саратовской области нет новых выявленных случаев заболевания коронавирусом. Об этом на утреннем брифинге рассказала региональный министр здравоохранение Наталья Мазина.

— На сегодняшний день информация о новых зарегистрированных случаев не поступала, — отметила она.

Председатель регионального правительства Александр Стрелюхин, тем не менее, призвал жителей Саратова не расслабляться.

— Тесты постоянно в работе, это ежечасные проверки поэтому успокаиваться не надо, что нет новых случаев, — сказал он.

Напомним, на сегодняшней момент известно об 19 заболевших коронавирусом в Саратовской области, из которых один человек выздоровел. Так же известно о смерти одного из мужчин, анализ на вирус которого дал положительный результат. Однако, умер мужчина не от инфекции, а от онкологического заболевания.