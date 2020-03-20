Мероприятие должно было пройти 21 марта.

В связи с пандемией коронавируса на Театральной площади не развернут продовольственную ярмарку в субботу. Такое распоряжение дал губернатор Валерий Радаев.

Это сделано для профилактики китайской инфекции.

Ранее редакция «НС» писала, что ярмарка состоится несмотря на ограничения проведения массовых мероприятий. Однако вчера в области был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом и теперь производители не смогут порадовать саратовцев своими изысками.