За выдачу пропусков будет отвечать министерство экономического развития. Об этом нашему корреспонденту рассказала министр Юлия Швакова на заседании правительства сегодня, 30 марта.

— Да мы определим порядок их выдачи. Но реально их распространением займутся администрации городов и районов. Потому что им на месте виднее, кому, и с точки зрения контролеров также. Пока этот вопрос до конца не проработан, — доложила министр.

Градоначальник Михаил Исаев заявил, что готов заняться вопросом выдачи спецпропусков на время самоизоляции.

— Этот вопрос возник только что. Если нам поручат – будем исполнять поставленную задачу. Дождемся четкой формулировки, что это поручено муниципалитетам, — заверил мэр.

Ранее редакция «НС» писала, что правительство опубликовала постановление о дополнительных ограничительных мерах, принятых в Саратовской области. В том числе там указано, что они не распространяются «на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном министерством экономического развития области».