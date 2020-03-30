За выдачу пропусков будет отвечать министерство экономического развития. Об этом нашему корреспонденту рассказала министр Юлия Швакова на заседании правительства сегодня, 30 марта.

Да мы определим порядок их выдачи. Но реально их распространением займутся администрации городов и районов. Потому что им на месте виднее, кому, и с точки зрения контролеров также. Пока этот вопрос до конца не проработан, — доложила министр.

Градоначальник Михаил Исаев заявил, что готов заняться вопросом выдачи спецпропусков на время самоизоляции.

Этот вопрос возник только что. Если нам поручат – будем исполнять поставленную задачу. Дождемся четкой формулировки, что это поручено муниципалитетам, — заверил мэр.

Ранее редакция «НС» писала, что правительство опубликовала постановление о дополнительных ограничительных мерах, принятых в Саратовской области. В том числе там указано, что они не распространяются «на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном министерством экономического развития области».

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