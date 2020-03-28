Глава Балаковском муниципального района Александр Соловьев прокомментировал ситуацию о самый изоляции в период карантина по коронавирусу. Эту информацию нашему изданию предоставил Балаковский репортер.

По его словам, сейчас самым важным условием является самоизоляция каждого человека. Точки по продаже продовольственных и не продовольственных товаров будут работать С максимальным количеством безопасности для сотрудников работающих на этих предприятиях.

Сейчас необходимо максимально ограничить движение людей в городе, чтобы они находились дома и не контактировали с возможными распространителями болезни, — Отметил соловьев.

В городе почти 68 тысяч человек — пенсионеров. Это наиболее критическая группа людей, которая подвержена инфицирования. Чиновники уже договорились с волонтерской группой, об обеспечение продуктами и лекарствами этой группы населения.

Кроме того глава балаковского района отметил, что все заведения общепита уже прекратили свою работу. На продовольственных ярмарках будут продаваться только продукты питания.

Сейчас необходимо переждать этот период. Проект «Сидим дома». Просьба ко всем жителям – максимально остаться дома, — обратился к балаковцам Александр Соловьев.

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