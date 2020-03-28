Глава Балаковском муниципального района Александр Соловьев прокомментировал ситуацию о самый изоляции в период карантина по коронавирусу. Эту информацию нашему изданию предоставил Балаковский репортер.

По его словам, сейчас самым важным условием является самоизоляция каждого человека. Точки по продаже продовольственных и не продовольственных товаров будут работать С максимальным количеством безопасности для сотрудников работающих на этих предприятиях.

— Сейчас необходимо максимально ограничить движение людей в городе, чтобы они находились дома и не контактировали с возможными распространителями болезни, — Отметил соловьев.

В городе почти 68 тысяч человек — пенсионеров. Это наиболее критическая группа людей, которая подвержена инфицирования. Чиновники уже договорились с волонтерской группой, об обеспечение продуктами и лекарствами этой группы населения.

Кроме того глава балаковского района отметил, что все заведения общепита уже прекратили свою работу. На продовольственных ярмарках будут продаваться только продукты питания.

— Сейчас необходимо переждать этот период. Проект «Сидим дома». Просьба ко всем жителям – максимально остаться дома, — обратился к балаковцам Александр Соловьев.