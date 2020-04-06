Председатель правительства Саратовской области, руководитель регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу Александр Стрелюхин пригрозил закрывать предприятия, которые нарушают санитарные правила в период пандемии.

— Тысячи людей сегодня вышли на работу. Но, руководителям этих предприятий нужно помнить, что существуют санитарные предписания Роспотребнадзора, соблюдение которых является обязательным. Они должны выполняться в полной мере! Если эти нормы будут нарушены, предприятие будет закрыто на карантин, — отметил Стрелюхин.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова отметила, что за выходные было проверено 610 работающих предприятий и только в 296 случаях не было выявлено нарушений санитарно-эпидемиологических правил.