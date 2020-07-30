Сегодня, 30 июля, состоялся очередной рейд сотрудников муниципального контроля по выявлению нарушителей масочного режима, сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

В этот раз представители администрации и полицейские обошли рынки, торговые центры и магазины поселка Юбилейный. Без нарушений вновь не обошлось. Зачастую на торговых точках не вели журналы помещений и не измеряли температуру сотрудников, а у нескольких продавцов не было масок и перчаток.

На несколько правонарушителей были составлены административные протоколы, а администрации тороговых точек получили надлежащие предписания.

Подобные мероприятия будут продолжаться до налаживания эпидемиологической обстановки в региональном центре.

Напомним, что ранее подобные рейды проводились на рынке Сенной и Славянский.