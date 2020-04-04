Возможных заболевших коронавирусом жителей Саратовской области готовы принять больницы Саратова, Балашова и Балакова, сообщает оперативный штаб по противодействию новому вирусу.

При необходимости госпитали будут развернуты в 10-й горбольнице, в областной детской инфекционной больнице и во 2-й горбольнице. Там приготовлено 364 места коечного фонда. Также заболевших готовы принять 12-я горбольница, Саратовский перинатальный центр, Балаковская городская клиническая больница и Балашовская районная больница. В две последние будут госпитализировать жителей прилегающих районов.

Планируется также развертывание коек на базе клинической больницы СГМУ.

Как сообщается, во всех лечебных учреждениях имеется достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.