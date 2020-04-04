Опубликован список предприятий Саратовской области, которые возможно продолжат свою работу в период самоизоляции. Документ есть в распоряжении редакции

В списке, подписанном председателем правительства Саратовской области Александром Стрелюхиным, 166 системообразующих предприятий промышленности — строительной, пищевой, легкой, химической и производственной отраслей. Все они имеют важное значение для экономики области. Скорее всего, из этого перечня следует, что в период самоизоляции эти предприятия продолжат свою работу.

Ознакомиться со списком можно по ссылке.