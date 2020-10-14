Двое жителей Саратовской области умерли от covid-19 в последние сутки, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Мужчина 43 лет боле в течение шести дней, но упорно отказывался от госпитализации, не смотря на все предложения врачей и предупреждения о резко ухудшающемся здоровье. Вчера вечером в критическом состоянии мужчину было решено положить в больницу, однако перевозки в госпиталь его организм не выдержал. Он умер от коронавирусной инфекции, осложнившейся респираторным дистресс-синдромом и дыхательной недостаточностью.

Женщина 65 лет была госпитализирована в районную больницу 19 дней назад на шестые сутки заболевания. Через двое суток в связи с ухудшением состояния переведена в специализированный стационар. При рентгенографии выявлена двусторонняя интерстициальная пневмония. Проводилась респираторная поддержка, противовирусная, антибактериальная, антикоагулянтная, гормональная и симптоматическая терапия. Пенсионерка страдала ишемией, повышенным давлением и панкреатитом. Помочь ей не удалось.