В Саратовской области зарегистрировано 145 случаев заболевания covid-19 в минувшие сутки, наблюдается небольшое снижение по сравнению с вчерашним днем. ОБ этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 16,998 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 11,512 тысячи человек.

Новые случаи зарегистрированы в Саратову — 81, Энгельсском районе — 12, Балаковском — десять, Балашовском — пять, Вольский и Калининский — по четыре, Аркадакский, Ершовский, Пугачевский, Ртищевский, Татищевский и Федоровский — по три, Александрово-Гайский, Красноармейский, Перелюбский и Саратовский — по два, Озинский, Романовский и Хвалынский — по одному.