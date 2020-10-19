В Саратовской области за минувшие сутки было зарегистрировано 163 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Число заболевших немного снизилось, по сравнению с выходными.

Общее количество заболевших covid-19 с начала пандемии составляет в Саратовской области 18,25 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 12,216 тысячи человек, за сутки 30.

По районам области новые случаи зафиксированы: Саратов — 93, Балаковский район — 19, Энгельсский — 16, Балтайский и Озинский — по пять, Дергачевский, Ершовский, Краснокутский и Федоровский — по четыре, Балашовский, Красноармейский и Советский — по два, Аткарский, Марксовский, Новоузенский — по одному.