Сегодня, 24 октября, в Саратовской области зарегистрировано небольшое снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией — 191 человек. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число пораженных covid-19 увеличилось до 19,163 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 12,799 тысячи человек.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 116, Балаковском районе — 17, Энгельсском — 13, Красноармейском — шесть, Александрово-Гайском и Балашовском — по пять, Вольском, Дергачевском, Краснокутском и Петровском — по четыре, Калининском и Пугачевском — по три, Базарно-Карабулакском — два, Лысогорском, Марксовском, Новоузенском, Советском и Татищевском — по одному.