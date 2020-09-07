За минувшие сутки в Саратовской области зафиксирован 101 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 13,068 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 8,386 человек, включая 18 за прошедшие сутки.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 60, в Балаковском районе — 16, Вольском — шесть, Лысогорском и Петровском — по три, Балтайском и Татищевском — по два, Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Красноармейском, Краснокутском, Питерском, Саратовском, Федоровском и Энгельсском — по одному.

У большинства заболевших — 73, болезнь протекает с признаками пневмонии, с признаками ОРВИ — 12 пациентов, с бессимптомным течением — 16.