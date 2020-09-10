Сегодня, 10 сентября, состоялся еженедельный брифинг минздрава Саратовской области по ситуации с коронавирусом в регионе. На повестке дня среди прочих вопросов сообщили о состоянии недоношенного ребенка погибшей от коронавируса женщины.

Напомним, сегодня от коронавируса скончалась 33-летняя роженица, ребенка которой удалось спасти. Женщина на момент экстренных родов находилась лишь на седьмом месяце беременности, ее лечение проходило крайне сложно.

Замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал, что новорожденный малыш тоже болен коронавирусом, но в бессимптомной форме.