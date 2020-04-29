С 30 апреля на всей территории Саратовской области вводится масочный режим. Об этом сегодня на заседании регионального оперативного штаба сообщил председатель областного правительства Александр Стрелюхин.

Постановление об этом уже подписано и скоро будет опубликовано.

— Почему мы это делаем? По шкале «Яндекса» уровень самоизоляции у нас скатился до 2,1. Половина жителей области находится на улице. Никто не хочет понять, что чем ответственнее будет соблюдаться режим, тем быстрее мы выйдем из сегодняшней ситуации, — резюмировал Александр Стрелюхин.

Напомним, сегодня, 29 апреля, введение поголовного масочного режима уже анонсировала заместитель главного санврача региона Надежда Матвеева.