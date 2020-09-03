Сегодня на еженедельном брифинге минздрава Саратовской области было оглашено количество погибших людей за весь период пандемии в регионе.

Заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал журналистам, что 534 человека с коронавирусом за весь период пандемии погибли от иных патологий. Преимущественно люди погибали от сердечно-сосудистых заболеваний, чуть меньше от онкологии, СПИДа и гематологии. Вместе с основными этими заболеваниями погибшие также пытались выздороветь от коронавируса.