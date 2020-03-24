Для профилактики распространения коронавируса саратовских новобрачных просят не приглашать гостей в ЗАГС на регистрационную церемонию. Об этом сообщили в Управлении.

Кроме того, увеличилось количество уборочных мероприятий с применением дезинфицирующих средств и число проветриваний. Все отделы работают в привычном режиме, а также обрабатывают письменные обращения и в интернет-приемной.

Управление по делам ЗАГС рекомендует саратовцам воздержаться от гостей или ограничиться 10 приглашенными. А также подать заявление можно через Госуслуги и оплатить госпошлину. Для проверки поступления заявления нужно обратиться в территориальный отдел ЗАГС.