Саратовские отделы ЗАГС опубликовали режим работы во время нерабочей недели, принятой в соответствии Указом Президента РФ Владимира Путина от 25 марта 2020 года.

С 28 марта по 5 апреля прием на госрегистрацию будет вестись только через портал Госуслуги или по предварительной записи через интернет-приемную.

Выдача свидетельств о регистрации актов гражданского состояния также будет осуществляться только по предварительной записи. Прием обращений производиться в письменной форме с помощью почтовой связи, через интернет-приемную или устно по телефону.

Кроме того, молодоженов попросили перенести церемонии бракосочетания на более поздний период. Если такой возможности нет, то регистрация состоится в неторжественной обстановке: без гостей, поцелуев и марша Мендельсона.