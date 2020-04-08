На сегодняшнее утро в Саратовской области 26 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге рассказала замначальника Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

По ее словам, в России уже 7,497 заболевших на минувшие сутки.

Замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал, что зарегистрированная сегодня пациентка была взята на контроль из-за поставленного диагноза пневмония. У нее был взят биоматериал на анализ, который в итоге показал заражение COVID-19.

— Все кому необходимо пройти тест на коронавирус — его получат, — сказал Шувалов.

Напомним, что сегодня стало известно о еще одном случае заражения коронавирусной инфекцией в Балтайском районе Саратовской области. Итого заболевших в регионе стало 26.