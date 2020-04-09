В Саратовской области на сегодняшний день 30 заболевших коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставила замначальника регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

По ее словам, появившаяся сегодня утром информация о четверых новых заболевших была озвучена вчера вечером.

Кроме того, по словам замминистра здравоохранения обрасти Станислава Шувалова, 26 человек получают мед помощь, двое выписаны и двое скончались.

— Новые зараженные получают лечение в стационаре, так как у них была диагностирована пневмония. Состояние пациентов стабильное, — уточнил Шувалов.