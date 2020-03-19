На сегодняшнем заседании штаба по противодействию распространения коронавируса руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала о заносе инфекции в регион, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

По ее словам, женщина приехала из Италии, в которой сейчас свирепствует коронавирус, но своем прибытии из очага заражения медикам не рассказала. Болезнь у нее протекает в легкой форме, температура и состояние – в пределах нормы.

Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина отметила, что сейчас больная изолирована в боксе и находится под круглосуточным наблюдением медиков. Ей назначена противовирусная терапия, врачи заходят к ней в защитных костюмах.

Мазина также рассказала, что сейчас из полиции поступают списки прибывших из заграницы. В основном, это иностранцы, которые пересекли границу в пропускном пункте «Озинки». Сейчас эти списки отрабатываются.

— Мы готовы к оказанию помощи. Есть запас лекарств на месяц лечения в расчете, костюмы для медицинского персонала, работает «скорая» на случай, если требуется госпитализация, — сказал Наталья Мазина.