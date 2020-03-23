Стало известно, каким рейсом в Саратов прилетела единственная заболевшая короновирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Она прибыла в Саратов из Москвы 13 марта в аэропорт «Гагарин» рейсом SU 1358. Сейчас определяется круг пассажиров, которые летели этим же рейсом.

— Если Вы, или Ваши близкие прибыли этим же рейсом, необходимо сообщить о состоянии своего здоровья по телефону в поликлинику по месту жительства, а при наличии признаков ОРВИ — вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по номеру 103, не выходить на улицу и соблюдать правила карантина, — обращается к саратовцам оперативный штаб.