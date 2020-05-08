Областную офтальмологическую больницу на 9 дачной перепрофилируют под больных коронавирусом. Об этом на ежедневном брифинге в пятницу, 8 мая, заявил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Шувалов напомнил, что плановые лечения на сегодняшний день ограничены.

— При возникновении экстренной ситуации, то помощь может быть оказана как в клиниках медуниверситета, так и на базе городской клинической больницы №1 в Энгельсе. Там открыты и отделения и травмпункт, — уточнил он.

По словам замминистра, на базе областной глазной больницы планируют развернуть дополнительные койки, а все потоки нуждающихся в помощи пациентов будут переформатированы.

— На сайте минздрава будет информация, куда обратиться пациентам, — добавил Шувалов.