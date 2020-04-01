После вмешательства в ситуацию с ажиотажем в Саратовской области вокруг выдачи спецпропусков на время карантина Председателя госдумы Вячеслава Володина, региональные власти перенесли введение этих документов до 4 апреля. Об этом сообщает пресс-служба главы области.

— Ввод пропускной системы на территории региона связан с текущей ситуацией для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Эта мера призвана минимизировать число людей, находящихся на улицах, в общественных местах.

Администрациям муниципальных районов необходимо изменить схему выдачи пропусков, не допускать образования очередей. Сегодня нужно осуществить сбор документов на получение пропусков. Завтра администрации муниципалитетов должны составить графики получения пропусков, оповестить организации о времени их выдачи, развести потоки.

Обращаюсь к предпринимателям – не стоять в очередях. Ввод пропускной системы будет отложен и вступит в силу с 4 апреля, — обратился к жителям Саратовской области председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

Напомним, ранее сообщалось, что пропускная система начнет действовать со 2 апреля. Сейчас по всей области вокруг зданий органов власти, ответственных за выдачу документов для прохода, наблюдаются большие очереди из людей, работающих на производствах, которые не могут быть временно остановлены. В этих скоплениях людей не идет речь о соблюдении элементарных санитарных правил.

В ситуацию пришлось вмешаться спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, потребовавшему от губернатора Саратовской области Валерия Радаева решить проблему.

— Недопустимо решать одну проблему, создавая при этом еще большую, — отметил Вячеслав Володин.