В Саратовской области за сегодня зарегистрировано еще четыре случая заражения коронавирусом, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Из вновь заболевших две женщины, один мужчина и несовершеннолетний из Татищевского, Ершовского и Аткарского районов.

Инфекция у двух пациентов, включая несовершеннолетнего, выявлена пр обследовании на внебольничную пневмонию. Они госпитализированы. Состояние здоровья заболевших оценивается как средней степени тяжести. Еще двое считаются контактными, они изолированы дома. Их состояние удовлетворительное.

Таким образом общее число заболевших в Саратовской области сейчас оставляет 34 человека.