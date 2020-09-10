В нескольких школах Саратовской области выявленные очаги новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в региональном минздраве рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Галина Архипова.

По ее словам, очаги заболевания выявлены в четырех школа Саратова и в шести областных.

— Мы были к этому готовы. Перед началом учебного года расписание было составлено так, чтобы дети разобщались. Это позволило избежать групповых очагов, — сказал она.

Галина Архипова также порекомендовала родителям, не отпускать детей в школу, если у них есть признаки катарального состояния.