Сегодня, 11 сентября, от коронавируса в Саратовской области скончалась 85-я жертва заболевания, сообщает региональный минздрав.

64-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом, лечилась в специализированной больнице с двусторонней субтотальной пневмонией, где провела 17 дней, 10 из которых на ИВЛ.

Но несмотря на все попытки побороть болезнь, развивавшийся пневмоторакс, респираторный дистресс-синдром и прогрессирующая дыхательная недостаточность сильно усугубляли состояние пациентки. Также сопутствующая патология в виде артериальной гипертензии тоже мешала выздоровлению.

Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась в больнице.