Чиновники от образования и управления Роспотребнадзора по Саратовской области пока не готовы говорить о том, в какой форме — очной, или дистанционной начнут с 1 сентября работать школы. Об этом с проходящей сейчас пресс-конференции сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Сложности в принятии решения о форме обучения создает и надвигающаяся сезонная эпидемия ОРВИ и то, что область еще не вышла на второй этап снятия ограничений по covid-19.

— Мы сейчас сейчас находимся на первом этапе ограничений. Школы при этом не открывают. На втором этапе открываются отдельные образовательные учреждения — там, где позволяют условия, соблюдать все меры предосторожности. Расслабляться не стоит. Потом все равно перейдем к сезону гриппа, и личное соблюдение правил противоэпидемиологической безопасности важно. Уверена, что школы подготовятся к обучению в новых условиях, изменят расписание, сдвинут перемены, чтобы классы не встречались, — сказала замглавы управления регионального Роспортребнадзора Надежда Матвеева.