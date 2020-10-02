В Саратовской области продлили действующие ограничения по коронавирусу, соответствующее постановление размещено сегодня, 2 октября, на официальном публикаторе правовой информации.

Запреты в связи с пандемии будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки, в прошлой редакции до 5 октября.

До 18 октября продлен рекомендуемый срок самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Уполномоченные органы должны тщательнее следить за измерением температуры, соблюдением масочного режима и социальной дистанции у трудящихся.

Рекомендовано перевести работников организации на удаленный режим, если это не нарушает функционирование предприятия.