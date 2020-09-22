Вчера, 21 сентября, состоялось закрытое заседание оперштаба при правительстве Саратовской области по противодействию распространению коронавируса.

Среди прочих немаловажных вопросов обсуждалось продление ограничительных мер в регионе. Главный санитарный врач региона Ольга Кожанова инициировала продление ограничительных мероприятий, документ уже подписал председатель областного правительства Александр Стрелюхин.

Теперь с 23 сентября по 5 октября в Саратовской области запрещается проведение любых массовых мероприятий, за исключением кинотеатров, которые должны соблюдать все необходимые предписания и учитывать социальную дистанцию между зрителями. Также приостанавливается деятельность всех социальных услуг со спортивными, досуговыми, экскурсионными и групповыми занятиями. В торговых центрах запрещено проведение каких-либо мероприятий, как и бронирование мест для пребывания в гостиницах и санаториях на курортах.

Жителям Саратовской области вновь напомнили о сохранении масочного режима в общественном транспорте и в зданиях.