Впервые за 28 лет многие дети не получили прививки от коклюша, дифтерии и столбняка в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции. Саратовская область тоже не осталась в стороне от данных событий.

Журналист информационного портала «Новости Саратова» связалась с пресс-службой регионального минздрава в лице Анастасией Усовой. Она подтвердила, что и в Саратовской области на определенный период вакцинация действительно была приостановлена в соответствии с выпущенным приказом минздрава. Но в данный момент дети получают соответствующие необходимые прививки.

По предварительным данным, уже в первые четыре месяца нынешнего года значительно сократилось количество детей, получивших комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша. Такое произошло впервые за последние 28 лет. Эта прививка является основным показателем охвата иммунизацией как на национальном, так и на глобальном уровне. Отсутствие определенных прививок чревато для многих детей более страшными болезнями, чем covid-19.