Сегодня, 30 июля, в Саратове зарегистрирована 58-я смерть от коронавирусной инфекции, сообщают в региональном минздраве.

От болезни скончалась 58-летняя женщина, у которой тяжело протекала болезнь. Ранее она экстренно в двусторонней пневмонией была направлена в стационар, где в течение трех суток у нее нарастала дыхательная недостаточность. После переведения больной на аппарат искусственной вентиляции легких, женщина продержалась еще шесть дней.

Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась. Из сопутствующих заболеваний у погибшей диагностирована ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет.