Число жертв коронавируса в Саратовской области выросло до 56 человек. Об этом рассказала представитель регионального минздрава Анастасия Усова.

В минувшие сутки скончался 73-летний пенсионер. У мужчины была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония в тяжелой форме, острое почечное повреждение. Он находился на гемодиализе. При этом у пенсионера были сопутствующие заболевания — ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, артериальная гипертензия.

Скончавшийся поступил в больницу с тяжелым поражением легких и развитием острого почечного повреждения, которое потребовало проведения заместительной почечной терапии. Был переведен на ИВЛ. Несмотря на проводимую терапию, из-за масштабного поражения легких и ряда тяжелых сопутствующих заболеваний наступила смерть больного.

Общее число умерших от новой коронавирусной инфекции людей в Саратовской области достигло 56 человек.