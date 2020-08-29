Скончался Заслуженный артист Саратовского театра оперетты Анатолий Горевой. Об этот рассказала в социальных сетях дочь артиста Мария Горевая.

Артист лечился в реанимации Энгельсской городской больницы №2. Но только через неделю после развивающегося заболевания Анатолий Горевой обратился в больницу с тотальным поражением легочной ткани.

Более половины месяца артист провел в больнице в реанимации. На восьмые сутки ему потребовался аппарат искусственной вентиляции легких, но спустя 10 суток состояние не улучшилось.

Артист Саратовского театра оперетты вчера скончался от коронавируса.