В Саратовской области число умерших от новой коронавирусной инфекции выросло до 116 человек. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

67-летний пенсионер в течение недели отмечал появление слабости и лихорадки. Он амбулаторно принимал жаропонижающие средства без эффекта. Ввиду нарастания симптоматики бригадой «скорой медицинской помощи» госпитализирован в специализированный стационар. Из сопутствующей патологии — ишемическая болезнь сердца. На фоне проводимой искусственной вентиляции легких произошла остановка кровообращения. Он провел девять суток в стационаре, трое суток на ИВЛ.