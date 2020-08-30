За последние сутки в Саратовской области два человека скончались от covid-19, рассказали информационному порталу в региональном министерстве здравоохранения.

Одной из погибших стала 44-летняя женщина, страдавшая сахарным диабетом. После появления первых признаком заболевания она не спешила обращаться к медикам, а пыталась вылечиться самостоятельно. Поступила в стационар на 15 день заболевания в крайне тяжелом состоянии с тотальным поражением легких, получала кислородную поддержку и все рекомендованные препараты. На третьи сутки лечения была переведена на ИВЛ, на которой провела четверо суток.

Второй умерший – 84-летняя пенсионерка с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и ожирением. Поступила в стационар в тяжелом состоянии на пятый день развития заболевания с вирусной пневмонией. В стационаре провела 32 суток. Несмотря на всю проводимую необходимую терапию, состояние оставалось тяжелым, все время пребывания проводилась кислородная поддержка. Прогрессирование дыхательной недостаточности потребовало проведения интубации трахеи и перевода на ИВЛ, на которой провела 26 суток. Однако, несмотря на все мероприятия, наступила смерть больной.

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