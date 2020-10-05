В саратовском театре оперы и балета запланированные на октябрь 2020 года спектакли перенесены на время, когда стабилизируется эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщает сайт театра.

Решение принято на основании постановления правительства региона.

Электронные билеты можно купить по правилам электронного сервиса, с помощью которого прошла покупка.

О начале публичных представлений объявят дополнительно.

Администрация театра приносит извинения за неудобства.

Напомним, отменены спектакли в ТЮЗе.