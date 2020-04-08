Выдаваемые школьникам продуктовые наборы не должны содержать скоропортящиеся товары. Такое заявление сделала замминистра образования Ирина Чинаева на брифинге.

— Наборы, которые мы рекомендовали, должны сдержать бакалейные продукты. Там не долно быть скоропортящихся — свежей курицы или сарделек. Их мы рекомендовали исключить. Там должны быть печенье, крупы, макароны. Кроме того, исключить консервы, так как мы не может отвечать за качество каждого производителя, — сказала Чинаева.

Чиновница добавила, что по вопросу сарделек с плесенью, которые были в наборе у энгельсского школьника, уже отравлено обращение в администрацию Энгельсского района.

— Она будет проверена на достоверность, и уже потом приняты меры.