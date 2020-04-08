Выдаваемые школьникам продуктовые наборы не должны содержать скоропортящиеся товары. Такое заявление сделала замминистра образования Ирина Чинаева на брифинге.

Наборы, которые мы рекомендовали, должны сдержать бакалейные продукты. Там не долно быть скоропортящихся — свежей курицы или сарделек. Их мы рекомендовали исключить. Там должны быть печенье, крупы, макароны. Кроме того, исключить консервы, так как мы не может отвечать за качество каждого производителя, — сказала Чинаева.

Чиновница добавила, что по вопросу сарделек с плесенью, которые были в наборе у энгельсского школьника, уже отравлено обращение в администрацию Энгельсского района.

Она будет проверена на достоверность, и уже потом приняты меры.

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