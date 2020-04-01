У водителей общественного транспорта есть необходимый запас масок и антисептиков. Такое заключение сделал замминистра транспорта Иван Казаченко во время очередного рейда с проверкой соблюдения мер сандезинфекции.

Были осмотрены автобусы двух перевозчиков, в частности №2д. Инспекторы убедились, что там водители убирают салон в соответствии с правилами и использованием средств дезинфекции.

Кроме того во время рейда был поднят вопрос о временном закрытии маршрута из-за снижение пассажиропотока на 90 процента в связи с самоизоляцией.

— Сотрудники транспортной отрасли продолжают осуществлять перевозки. При этом в работе должно быть задействовано минимальное количество человек для обеспечения работы общественного транспорта, — подытожил Казаченко.