Причиной смерти пациента стало тяжелое хроническое заболевание, а не коронавирус. Такое заявление сделала министра здравоохранения Наталья Мазина.

— Пациент пожилого возраста длительное время страдал тяжелым онкологическим заболеванием. 22 марта текущего года он был доставлен по поводу сосудистой катастрофы в одну из городских больниц города Саратова. В процессе оказания ему неотложной медицинской помощи выяснилось, что у другого пациента, находившегося в этом же отделении, была диагностирована новая коронавирусная инфекция COVID-19. В лечебном учреждении были о предприняты все меры по предотвращению распространения инфекции, все помещения были немедленно продезинфицированы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, — рассказала она.

После этого мужчину срочно перевели в инфекционное отделение другой больницы, которая в настоящее время является госпиталем для больных коронавирусов. Всех потенциальных зараженных уже обследовали, результаты тестов на COVID-19 у них были отрицательными.

— В связи с паллиативным состоянием больного и отсутствием у него признаков инфекционного процесса, было принято совместное решение врачей и родственников пациента о его переводе на амбулаторное наблюдение для оказания помощи в домашних условиях, — добавили министр.

Несмотря на оказываемую ему помощь, пациент скончался. Подтверждение положительного теста на китайский вирус было получено накануне его смерти. Находившаяся радом с ним родственница изолирована и находится под наблюдением медиков.

— Мы приносим искренние соболезнования родным в связи с кончиной близкого человека, — обратилась к родственникам Наталья Мазина.