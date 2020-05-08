Лечение больных коронавирусом переливанием плазмы от уже переболевших людей в Саратовской области пока не практикуется. Об этом на брифинге в пятницу, 8 мая, сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

— Этот вопрос прорабатывается. Но пока нет рекомендаций по данной методике лечения. Но региональный министр Олег Костин создал рабочую группу со специалистами саратовского медуниверситета, планируют включить в нее специалистов «Микроба» и Роспотребнадзора, чтобы тему проработали и подготовили и решили, как действовать, — пояснил Шувалов.

Он добавил, что в настоящее время в регионе нет достаточного количества необходимого оборудования, которое бы позволяло определять количество антител в плазме крови. Кроме того, по словам замминистра, пока нет точных клинических методик данного метода.