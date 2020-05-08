Лечение больных коронавирусом переливанием плазмы от уже переболевших людей в Саратовской области пока не практикуется. Об этом на брифинге в пятницу, 8 мая, сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Этот вопрос прорабатывается. Но пока нет рекомендаций по данной методике лечения. Но региональный министр Олег Костин создал рабочую группу со специалистами саратовского медуниверситета, планируют включить в нее специалистов «Микроба» и Роспотребнадзора, чтобы тему проработали и подготовили и решили, как действовать, — пояснил Шувалов.

Он добавил, что в настоящее время в регионе нет достаточного количества необходимого оборудования, которое бы позволяло определять количество антител в плазме крови. Кроме того, по словам замминистра, пока нет точных клинических методик данного метода.

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