Перенесены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщает оперштаб.

Эти меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

В этом году выпускники девятых классов начнут сдавать ОГЭ с 9 июня, а одиннадцатых классов — ЕГЭ с 8 июня.

Досрочный период единого госэкзамена тоже переносится в основной срок. Для перерегистрации на него участникам нужно будет обратиться в «Региональный центр оценки качества» на Мичурина, 89, телефоны: 8 (8452) 57-99-37, 8(8452) 47-81-15). Сроки перерегистрации – до 8 апреля 2020 года.

— Ни один выпускник не лишится права на сдачу экзаменов, временный переход на дистанционный режим обучения не повлияет на процесс подготовки, — говорится в сообщении.

Для разъяснения возникающих вопросов родители могут обратиться на круглосуточную «горячую телефонную линию» министерства образования Саратовской области – (8452) 49-21-07.