Новое высокотехнологичное устройство – «универсальный дезинфицирующий коридор B2secure AntiVirus Box» появился в Энгельсской городской клинической больнице №1, рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в больнице.

Данный прибор разработан в России. Основная задача «дезинфицирующего коридора» — обеспечить медицинский контроль на входе в учреждение и защиту от проникновения любых вирусных заболеваний на территорию больницы. Достигается это с помощью шести этапов: бесконтактная утилизация старой маски; бесконтактная обработка рук антисептиком и дезинфекция обуви; бесконтактное измерение температуры инфракрасным термометром; обработка одежды и открытых частей тела безопасным дезинфицирующим аэрозолем; надевание новой медицинской маски; обработка дезинфицирующего отсека бактерицидной ультрафиолетовой лампой.

Установка — тоннель из искусственного камня, предотвращающего проникновение и скопление бактерий. В стены вмонтированы различные устройства. Коридор не только обеспечивает высокую пропускную способность — до 360 человек в час, но и значительно повышает уровень контроля, который не доступен в «ручном» режиме. Скорость манипуляций составляет всего 10-20 секунд. Если параметры прохождения не соблюдены, установка сообщает об этом человеку, находящемуся в ней, и ограничивает доступ внутрь помещения. Автоматический коридор может вести видеонаблюдение за каждым входящим и даже распознавать лица.

На каждого посетителя распыляется облако дезинфицирующего раствора — размер капли составляет всего 10-15 микрон. Стоит отметить, что первый в регионе дезинфицирующий коридор при поддержке общественной организации «Защитник» предоставлен разработчиками лечебному учреждению как опытный образец на безвозмездной основе. Монтаж нового устройства в Энгельсской клинической больнице завершен. Первыми ультрасовременное устройство испытали на себе сотрудники учреждения. В будущем данная технология позволит снять с персонала лишнюю нагрузку по контролю за соблюдением карантинного режима и обеспечить максимальную защиту для медперсонала и пациентов.