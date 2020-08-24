Сегодня, 24 августа, в Саратовской области зарегистрировано 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь в регионе за все время с начала эпидемии коронавирусом заболело 11,686 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 7,498 тысячи человек, за сутки – 31.

По территории области новые выявленные случаи распределены следующим образом: Саратов — 55, Балаковский и Энгельсский районы — по девять, Пугачевский и Саратовский — по три, Александрово-Гайский, Аткарский, Вольский, Ивантеевский, Краснокутский и Самойловский — по два, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Дергачевский, Ершовский, Марксовский, Новоузенский, Питерский и Советский — по одному.

Среди заболевших выявлено 26 контактных лиц, 71 — с неустановленным источником заражения, двое прибывших с признаками ОРВИ с другой территории.