Сегодня в пресс-службе министерства образования сообщили о закрытых на карантин образовательных учреждениях.

На дистанционном обучении сейчас находятся пять школ, в которых обучаются 1,217 тысячи детей и преподают 169 педагогов. Закрыли на карантин образовательные учреждения в связи с заболеванием педагогов covid-19. Среди этих школ: МОУ «ООШ села Покровка» города Вольск, МОУ СОШ №3 города Балашов, СОШ села Логиновка Краснокутского района, школа имени И. С. Гавва в селе Федоровка Федоровского района, школа в селе Мироновка Питерского района.

Во всех школах проводятся сейчас профилактические мероприятия, все контактные лица контролируют органы здравоохранения.

На дистанционном обучении также находятся 37 классов в 25 школах региона, а это 907 обучающихся. Классы закрыли в связи с тем, что у 20 детей и семи педагогов подтвержден коронавирус. Источники заболевания выявлены в семьях заболевших.

Частично закрыты семь детских садов в Новоузенском, Петровском, Энгельсском, Федоровском районах и в самом областном центре.

Коронавирус коснулся и учащихся Краснокутского политехнического лицея, на самоизоляции там сейчас находится 12 студентов.