Медицинские маски в Саратовской области можно купить в почти 700 магазинах, рассказал зампред регионального правительства Василий Разделкин.

По его словам, в апреле в Саратовской области произвели почти четыре миллиона масок, которые поступили для реализации в торговые сети.

— В регионе приняты меры для производства предприятиями средств индивидуальной защиты. В основном, это защитные костюмы, защитные маски и марлевые повязки. Кроме того, производятся средства дезинфекции. В настоящее время на складах производителей имеется остаток средств индивидуальной защиты, в том числе порядка 700 тысяч штук масок, что актуально в связи с действием масочного режима. Прошу всех жителей региона соблюдать режим самоизоляции и использовать средства индивидуальной защиты, — отметил зампред.