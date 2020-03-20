Около 1,6 тысячи жителей региона находятся на медицинском контроле. Об этом заявили в штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Саратовской области.

Заинтересованные ведомства принимают все возможные меры по недопущению распространения инфекции.Для этого тщательно отслеживаются все все прибывшие из заграницы в последние 14 дней. При подозрении заражения человека госпитализируют для оказания помощи и проведения лабораторных исследований.

Уже первый случай выявлен в нашем регионе. Сейчас инфицированную девушку поместили на карантин в лечебное учреждение, где ей оказывается должное лечение. Кроме того, ведется контроль за контактировавшими с ней людьми.

Сейчас больницы готовы для госпитализации пациентов, если в этом будет необходимость. Там имеются аппараты ИВЛ и пульсоксиметры , а также необходимые лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.